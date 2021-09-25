Федеральную трассу Джубга — Сочи открыли для транспорта. Видео © VK / Администрация города Сочи

Специалисты восстановили движение транспорта на федеральной трассе А147 "Джубга — Сочи". Об этом сообщила городская администрация.

"Движение на трассе Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено", — сказано в релизе.

Перекрытие автодороги в районе населённых пунктов Вардане, Буу и Лоо снято, однако на участке трассы в последнем посёлке есть затруднения. Автомобили здесь проезжают с ограниченной скоростью.