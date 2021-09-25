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Федеральную трассу Джубга — Сочи открыли для транспорта

Сейчас затруднения наблюдаются только в районе посёлка Лоо, где на участке автодороги автомобили проезжают с ограниченной скоростью.

25 сентября, 09:18

Фото © Сайт Администрации города Сочи

Федеральную трассу Джубга — Сочи открыли для транспорта. Видео © VK / Администрация города Сочи

Специалисты восстановили движение транспорта на федеральной трассе А147 "Джубга — Сочи". Об этом сообщила городская администрация.

"Движение на трассе Джубга — Сочи 147 в Лазаревском районе восстановлено", — сказано в релизе.

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Перекрытие автодороги в районе населённых пунктов Вардане, Буу и Лоо снято, однако на участке трассы в последнем посёлке есть затруднения. Автомобили здесь проезжают с ограниченной скоростью.

Непогода затруднила жизнь не только обычным гражданам, но и автогонщикам. В этот уик-энд в Сочи проходит Гран-при России "Формулы-1", на данный момент остаётся под вопросом проведение квалификации. Кроме того, запланированная гонка в "Формуле-2" была перенесена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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