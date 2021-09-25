Сильные ливни превратили улицы Сочи в реки, в городе закрыты все пляжи

В Сочи из-за сильных ливней улицы вновь превратились в реки. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Сочи прошли сильные ливни, в результате улицы города превратились в реки. Местные жители публикуют в социальных сетях видео с большим количеством воды на дорогах и на участках близ жилых домов.

Как указали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, интенсивность осадков уменьшится только после 15 часов. Ситуация в регионе находится под контролем, на курорте объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды перенесена первая гонка этапа серии "Формула-2", в Сочи закрыты все пляжи.

"Наиболее интенсивные [осадки] на черноморском побережье, МО Туапсинский район, город Сочи и юго-восточные районы края. Осадки продолжат ослабевать после 15 часов", — указали в краевом ГУ МЧС.

В релизе также указывается, что в горных районах в реках прослеживаются колебания уровня воды, но они пока не достигают опасных отметок. Ситуация находится под контролем, 812 сотрудников МЧС, а также 260 единиц техники пребывают в готовности.