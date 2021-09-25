В больницах остаётся 15 пострадавших при стрельбе в пермском вузе

В больницах всё ещё остаётся 15 пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, трое выписались. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

"На лечении в больницах Пермского края остаётся восемь человек в состоянии лёгкой и средней тяжести", — приводит ТАСС текст сообщения.

Кроме того, семь пострадавших размещены в медицинских учреждениях Москвы, из них двое находятся в состоянии средней тяжести. Их родственники на время переехали в столицу, вопрос с проживанием людей взяли на себя власти Прикамья.