В больницах остаётся 15 пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Семеро из них находятся в Москве, в столицу временно переехали их родственники. Двое — в состоянии средней тяжести.
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В больницах всё ещё остаётся 15 пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, трое выписались. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.
"На лечении в больницах Пермского края остаётся восемь человек в состоянии лёгкой и средней тяжести", — приводит ТАСС текст сообщения.
Кроме того, семь пострадавших размещены в медицинских учреждениях Москвы, из них двое находятся в состоянии средней тяжести. Их родственники на время переехали в столицу, вопрос с проживанием людей взяли на себя власти Прикамья.
Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.
23 сентября стало известно, что один из участников совещания с главой Следственного комитета РФ Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.
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