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В больницах остаётся 15 пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Семеро из них находятся в Москве, в столицу временно переехали их родственники. Двое — в состоянии средней тяжести.

25 сентября, 07:33
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В больницах всё ещё остаётся 15 пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, трое выписались. Об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

"На лечении в больницах Пермского края остаётся восемь человек в состоянии лёгкой и средней тяжести", — приводит ТАСС текст сообщения.

Кроме того, семь пострадавших размещены в медицинских учреждениях Москвы, из них двое находятся в состоянии средней тяжести. Их родственники на время переехали в столицу, вопрос с проживанием людей взяли на себя власти Прикамья.

До 47 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

До 47 увеличилось число пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Напомним, в результате трагических событий в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. А ранее вместе со следственно-оперативной группой в Пермь прибыл председатель Следственного комитета, чтобы заслушать доклад о ходе расследования.

23 сентября стало известно, что один из участников совещания с главой Следственного комитета РФ Бастрыкиным, руководитель управления ведомства по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, покончил с собой. Его тело со следами удушения обнаружил личный водитель. В обстоятельствах гибели полковника юстиции разбираются его коллеги-следователи. Пока не известно, связана ли трагедия с Сарапульцевым со стрельбой в пермском вузе, выпускником которого, кстати, он являлся.

Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство

Психиатр рассказал, может ли пермский стрелок вспомнить "забытое" им массовое убийство

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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