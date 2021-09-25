Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Свердловской области

По факту произошедшего на улице Юбилейной организовано расследование, в ходе которого будет установлено время последней проверки газового оборудования. В результате взрыва на первом этаже повреждено три квартиры, уточнили в администрации городского округа. По распоряжению главы города Ивана Соломина решается вопрос расселения жителей, семью с ребёнком временно отселят в манёвренный фонд по улице Огнеупорщиков.