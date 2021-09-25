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Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Свердловской области

В результате происшествия повреждено три квартиры, мэр Верхней Пышмы распорядился решить вопрос расселения жильцов.

25 сентября, 07:27

Фото © LIFE

Прокуратура назвала предварительную причину взрыва газа в жилом доме в Свердловской области. Видео © LIFE

Предварительно, причиной взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области специалисты рассматривают утечку. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Предварительной причиной является утечка газа", — говорится в релизе на сайте ведомства.

По факту произошедшего на улице Юбилейной организовано расследование, в ходе которого будет установлено время последней проверки газового оборудования. В результате взрыва на первом этаже повреждено три квартиры, уточнили в администрации городского округа. По распоряжению главы города Ивана Соломина решается вопрос расселения жителей, семью с ребёнком временно отселят в манёвренный фонд по улице Огнеупорщиков.

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Специалисты приступили к обследованию здания на предмет устойчивости конструкций, областная прокуратура взяла на контроль эту проверку.

Напомним, в результате взрыва, произошедшего утром 25 сентября, пострадал один человек. Жильцы покинули здание самостоятельно до приезда спасателей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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