Названа предварительная причина взрыва газа в жилом доме в Свердловской области
В результате происшествия повреждено три квартиры, мэр Верхней Пышмы распорядился решить вопрос расселения жильцов.
Фото © LIFE
Прокуратура назвала предварительную причину взрыва газа в жилом доме в Свердловской области. Видео © LIFE
Предварительно, причиной взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Верхней Пышме Свердловской области специалисты рассматривают утечку. Об этом сообщает областная прокуратура.
"Предварительной причиной является утечка газа", — говорится в релизе на сайте ведомства.
По факту произошедшего на улице Юбилейной организовано расследование, в ходе которого будет установлено время последней проверки газового оборудования. В результате взрыва на первом этаже повреждено три квартиры, уточнили в администрации городского округа. По распоряжению главы города Ивана Соломина решается вопрос расселения жителей, семью с ребёнком временно отселят в манёвренный фонд по улице Огнеупорщиков.
"Испугалась, что мы тоже взлетим": Очевидцы рассказали подробности смертельного взрыва газа под Ельцом
Специалисты приступили к обследованию здания на предмет устойчивости конструкций, областная прокуратура взяла на контроль эту проверку.
Напомним, в результате взрыва, произошедшего утром 25 сентября, пострадал один человек. Жильцы покинули здание самостоятельно до приезда спасателей.
Комментариев: 0