В Свердловской области взорвался газ в жилом доме

В жилом доме в Свердловской области произошёл взрыв газа, пострадал один человек. Об этом сообщают в экстренных службах региона. ЧП произошло на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Верхней Пышме.

"До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировалось 11 человек, из них двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлено обрушение межквартирных перегородок", — отметили в региональном ГУ МЧС РФ.

Фото © ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Несущие конструкции здания целы. После обследования дома спасателями жильцы вернулись в квартиры. Причину взрыва устанавливают сотрудники правоохранительных органов.