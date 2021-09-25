В Свердловской области взорвался газ в жилом доме
Жильцы покинули здание самостоятельно до приезда спасателей. Несущие стены, как оказалось, целы.
Фото © ГУ МЧС РФ по Свердловской области
В жилом доме в Свердловской области произошёл взрыв газа, пострадал один человек. Об этом сообщают в экстренных службах региона. ЧП произошло на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Верхней Пышме.
"До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировалось 11 человек, из них двое детей. По прибытии пожарно-спасательных подразделений возгорания не обнаружено. Выявлено обрушение межквартирных перегородок", — отметили в региональном ГУ МЧС РФ.
Фото © ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Несущие конструкции здания целы. После обследования дома спасателями жильцы вернулись в квартиры. Причину взрыва устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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