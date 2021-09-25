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Депутат от партии Зеленского усомнилась, что Украина доживёт до следующей зимы

Парламентарий считает, что в стране не избежать веерных отключений и "абсолютного упадка" технического состояния всех сетей.

25 сентября, 03:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона из-за кризиса в стране, заявила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер. Она отметила, что энергетика летит в "там-тарарым" второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.

"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это на газ и на электроэнергию. Слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала Буймистер в эфире телеканала "Наш".

Вместе с тем Украине не избежать веерных отключений и "абсолютного упадка" технического состояния всех сетей, заявила Буймистер. "Как следствие этого всего — до следующего отопительного сезона мы просто не доживём", — предупредила парламентарий.

Зимой может быть туго: В Раде признали, что Украина "подставилась" с газом

Зимой может быть туго: В Раде признали, что Украина "подставилась" с газом

Ранее Лайф сообщал, что экс-депутат Рады назвал Зеленского ответственным за высокие цены на газ на Украине. По словам политика, подорожание топлива вызвано тем, что хранилища Незалежной наполовину пусты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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