Депутат от партии Зеленского усомнилась, что Украина доживёт до следующей зимы

Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона из-за кризиса в стране, заявила депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер. Она отметила, что энергетика летит в "там-тарарым" второй год подряд из-за непрофессионального управления и менеджмента.

"Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это на газ и на электроэнергию. Слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут", — сказала Буймистер в эфире телеканала "Наш".

Вместе с тем Украине не избежать веерных отключений и "абсолютного упадка" технического состояния всех сетей, заявила Буймистер. "Как следствие этого всего — до следующего отопительного сезона мы просто не доживём", — предупредила парламентарий.