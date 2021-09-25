На Украине к расследованию покушения на советника Зеленского решили подключить ФБР

Федеральное бюро расследований США в ближайшее время присоединится к расследованию покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнёров, в частности ФБР, посотрудничать с нами", — отметил Енин в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.