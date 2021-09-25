На Украине к расследованию покушения на советника Зеленского решили подключить ФБР
В Киеве объяснили согласие на участие американцев желанием развеять сомнения относительно объективности следствия.
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Федеральное бюро расследований США в ближайшее время присоединится к расследованию покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.
"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнёров, в частности ФБР, посотрудничать с нами", — отметил Енин в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль.
В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел, а Мария Захарова напомнила историю с "мёртвым" журналистом Аркадием Бабченко.
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