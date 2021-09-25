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На Украине к расследованию покушения на советника Зеленского решили подключить ФБР

В Киеве объяснили согласие на участие американцев желанием развеять сомнения относительно объективности следствия.

25 сентября, 02:58
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/stranaua/17863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

Федеральное бюро расследований США в ближайшее время присоединится к расследованию покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнёров, в частности ФБР, посотрудничать с нами", — отметил Енин в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера.

Предупреждение Зеленскому: Кто может стоять за покушением на советника президента Украины

Предупреждение Зеленскому: Кто может стоять за покушением на советника президента Украины

Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено утром 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль.

В Раде озвучили три версии произошедшего, в числе которых "русский след". В Кремле отметили, что подобные версии не имеют ничего общего с реальным положением дел, а Мария Захарова напомнила историю с "мёртвым" журналистом Аркадием Бабченко.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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