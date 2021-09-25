В США беженцы из Афганистана напали на военнослужащую

Командование американской армейской базы в штате Нью-Мексико подтвердило факт обращения военнослужащей по поводу нападения на неё со стороны афганских беженцев, временно размещённых на этом объекте.

"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая... сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса "Донья Ана" в Нью-Мексико", — сообщили в пресс-службе командования базы.

Подробности не разглашаются, делом занимается ФБР. Известно, что женщине понадобилась медицинская помощь, а на базе усилены меры безопасности. Как пишет Daly mail, база начала ставить палатки и принимать беженцев из Афганистана в августе. Около полуночи 19 сентября по меньшей мере трое мужчин, предположительно, напали на военнообязанную возле её машины после того, как она прибыла на работу. Сообщается, что после консультаций психологов и медпомощи женщина оправилась от полученных травм. В этом лагере 10 тысяч эвакуированных, а всего в Штатах беженцев первой группы насчитывается 37 тысяч человек.

Как сообщал ранее Лайф, приём беженцев приостанавливали из-за вспышки среди них кори, которую они привезли в США.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.