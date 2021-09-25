На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае расчистили площадку для вертолёта
Так как местность труднодоступная, пришлось обходиться без техники — валить лес бензопилами. Потребовалось больше суток.
Фото © ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю
В Хабаровском крае спасатели расчистили площадку для посадки вертолёта на месте крушения самолёта Ан-26. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
"В квадрате 50 х 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически вручную, с применением бензопилы, подручных средств и инструментов, спасателям потребовалось чуть больше суток", — отметили в ведомстве.
Сотрудники МЧС и следователи живут на месте крушения самолёта в палатках. В крае работает оперативный штаб, созданный после падения самолёта. Для родственников погибших организована психологическая помощь и телефон доверия.
Напомним, Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров днём 22 сентября. На его борту находилось шесть человек. Как сообщал Лайф, самолёт выполнял плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Сегодня утром обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения воздушного судна. По некоторым данным, несколько месяцев назад у самолёта наблюдались проблемы технического характера.
Лента новостей
На Украине к расследованию покушения на советника Зеленского решили подключить ФБР
сегодня в 02:58
"Метод Павки Корчагина": Мясников посоветовал эффективный способ бросить курить
сегодня в 02:51
"Буду скучать по тебе": Звезда "Секса в большом городе" впервые прокомментировала внезапную смерть коллеги
сегодня в 02:40
Комментариев: 0