На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае расчистили площадку для вертолёта

В Хабаровском крае спасатели расчистили площадку для посадки вертолёта на месте крушения самолёта Ан-26. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"В квадрате 50 х 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники. Чтобы очистить этот участок тайги от густой растительности практически вручную, с применением бензопилы, подручных средств и инструментов, спасателям потребовалось чуть больше суток", — отметили в ведомстве.