Доходы казны от оплачиваемого труда заключённых оценили в 16 млрд рублей
Но для этого нужны реформы. Без них за прошлый год от деятельности осуждённых в казну поступило лишь 80 миллионов рублей.
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Ежегодно порядка 16 миллиардов рублей может получать российский бюджет от привлечения осуждённых к оплачиваемому труду. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.
Если точнее, такие доходы оцениваются в 15,2 миллиарда рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 миллиарда в 2022 году, 15,9 миллиарда в 2023 году и 16,2 миллиарда в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
В середине июня во ФСИН рассказывали о планах создать до 15 тысяч рабочих мест для принудительного труда осуждённых. Так, в минувшем году таковых было 12 тысяч, в государственную казну от их труда поступило 80 миллионов рублей. По закону это сумма формируется из расчёта от 5% до 20% от размера зарплаты в зависимости от приговора суда.
Ранее Лайф сообщал, что во ФСИН раскрыли зарплату заключённых. Так, согласно данным ведомства, отбывающие наказание в Белгородской области всего за несколько месяцев могут стать миллионерами. При этом не уточняется, кем нужно трудиться, чтобы получать столь высокие выплаты.
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