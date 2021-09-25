Доходы казны от оплачиваемого труда заключённых оценили в 16 млрд рублей

Ежегодно порядка 16 миллиардов рублей может получать российский бюджет от привлечения осуждённых к оплачиваемому труду. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы.

Если точнее, такие доходы оцениваются в 15,2 миллиарда рублей в 2021 году и прогнозируются в размере 15,8 миллиарда в 2022 году, 15,9 миллиарда в 2023 году и 16,2 миллиарда в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

В середине июня во ФСИН рассказывали о планах создать до 15 тысяч рабочих мест для принудительного труда осуждённых. Так, в минувшем году таковых было 12 тысяч, в государственную казну от их труда поступило 80 миллионов рублей. По закону это сумма формируется из расчёта от 5% до 20% от размера зарплаты в зависимости от приговора суда.