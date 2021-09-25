На Камчатке наградили крановщика, снявшего строителей с горящей школы

В Петропавловске-Камчатском вручили медаль рабочему, который спас от огня людей, не успевших покинуть здание строящейся школы. Евгений Шестаков получил ведомственную награду МЧС России "За содружество во имя спасения"

"Этот героический поступок — достойный пример патриотизма и чувства ответственности. Спасибо Вам за неравнодушие, за Вашу отвагу, мужество и решительность", — отметил начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.

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Напомним, возгорание в строящемся здании школы на проспекте Рыбаков в Петропавловске-Камчатском произошло 1 июня 2021 года. Кто успел, покинул горящее здание. Остальные оказались отрезаны от путей выхода плотной завесой дыма. Тогда на помощь людям, оказавшимся в ловушке, пришёл крановщик Евгений Шестаков. Он подвёл стрелу строительного крана к крыше дома и при помощи неё спустил всех на землю.