"Пап, не надо!": В Оренбурге сын спас мать от кромсавшего её ножом бывшего мужа
Мужчина нанёс ей несколько ранений и останавливаться не собирался. Юноша бросился на защиту матери, моля: "Пап, пожалуйста, прости её! Пап, не надо!"
В Оренбурге на улице Липовой на женщину около дома напал с ножом бывший супруг, её от рук разъярённого мужчины спас сын. Видеозапись произошедшего опубликовала пресс-служба управления МВД по области.
"В дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение города с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости и многочисленными порезами доставлена 40-летняя женщина", — сообщили в управлении.
Пострадавшая рассказала, что у подъезда её дома на улице Липовой к ней подбежал бывший супруг, схватил за волосы и протащил по асфальту. Мужчина нанёс ей несколько ножевых ранений и останавливаться не собирался. Из рук злоумышленника женщину буквально вырвал 20-летний сын, который вышел её встретить. 47-летний экс-супруг пострадавшей был задержан и дал признательные показания. Жертва нападения находится в больнице, её состояние стабильное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее Лайф сообщал, что житель Урала умер в отделе полиции после ножевого ранения в грудь, нанесённого его женой. Лайф выяснил, что во время ссоры супругов женщина в отчаянии взялась за нож. Раненый мужчина сутки не обращался за помощью, а когда отправился в ОВД по делам, живым оттуда больше не вышел.
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