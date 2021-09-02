В Оренбурге на улице Липовой на женщину около дома напал с ножом бывший супруг, её от рук разъярённого мужчины спас сын. Видеозапись произошедшего опубликовала пресс-служба управления МВД по области.

"В дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение города с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости и многочисленными порезами доставлена 40-летняя женщина", — сообщили в управлении.

Пострадавшая рассказала, что у подъезда её дома на улице Липовой к ней подбежал бывший супруг, схватил за волосы и протащил по асфальту. Мужчина нанёс ей несколько ножевых ранений и останавливаться не собирался. Из рук злоумышленника женщину буквально вырвал 20-летний сын, который вышел её встретить. 47-летний экс-супруг пострадавшей был задержан и дал признательные показания. Жертва нападения находится в больнице, её состояние стабильное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".