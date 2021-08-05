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В Набережных Челнах ревнивец зарезал бывшую возлюбленную, а позже покончил с собой

О том, что мама перестала выходить на связь, 21-летний сын узнал от её коллег. Он тут же отправился к родительнице, но в квартире её не застал.

5 августа, 15:22

Фото © Telegram / Mash Iptash

После того как сын не нашёл маму и не смог до неё дозвониться, он поехал к бывшему сожителю женщины. И там перед парнем предстало жуткое зрелище. У дома стояла машина Hyundai Solaris, принадлежавшая тому самому экс-возлюбленному, а в ней находилось тело убитой матери, пишет smotrim.ru.

Фото © Telegram / Mash Iptash

Фото © Telegram / Mash Iptash

По предварительным данным, мужчина из ревности в автомобиле зарезал 44-летнюю избранницу, которая недавно его бросила. А затем поднялся в квартиру и покончил с собой. По словам сына, бывший сожитель ранее не единожды угрожал его матери и даже пытался её похитить, передаёт телеграм-канал Mash Iptash.

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Пара сатанистов из Москвы, задержанная за наркотики, призналась в убийствах и каннибализме

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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