МВД РФ не планирует убирать отметку о воинской обязанности из паспортов

На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий отказ от обязательной отметки о воинской обязанности в паспорте гражданина РФ. Более того, её не будут переводить в цифровой формат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Перевод проставления в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности в категорию необязательной не рассматривается", — передаёт агентство.