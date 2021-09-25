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МВД РФ не планирует убирать отметку о воинской обязанности из паспортов

Действующее законодательство предусматривает внесение данных сведений в паспорт с 18 лет, отметили в ведомстве.

25 сентября, 07:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

На данный момент не разрабатывается документ, предусматривающий отказ от обязательной отметки о воинской обязанности в паспорте гражданина РФ. Более того, её не будут переводить в цифровой формат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

"Перевод проставления в паспорте гражданина РФ отметки об отношении к воинской обязанности в категорию необязательной не рассматривается", — передаёт агентство.

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В ведомстве отметили, что действующее законодательство предусматривает внесение сведений об отношении к воинской обязанности человека в паспорт с 18 лет. Также в документе в обязательном порядке указывается информация о постановке и снятии с регистрационного учёта по месту жительства. Все остальные отметки, согласно постановлению правительства, будут проставляться по желанию гражданина.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме задумались о возвращении графы "Национальность" в паспорта россиян, однако в МВД позже заявили, что пока не планируют этого делать.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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