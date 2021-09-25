В Башкирии из-за незаконной врезки в газопровод взорвался дом

В Башкирии взорвался дом из-за возгорания незаконной врезки в газопровод. Видео © VK / МЧС Башкортостан

Взрыв газа произошёл в частном доме в башкирском посёлке Агиртамак. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, в результате инцидента кирпичное здание оказалось полностью разрушено.

"По предварительной информации, хозяин дома произвёл самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газовоздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".









Уточняется, что взрыв произошёл около пяти утра, сразу же после детонации дом охватил пожар. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 72 квадратных метров. В результате происшествия 58-летний хозяин дома в тяжёлом состоянии был госпитализирован.