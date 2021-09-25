В Башкирии из-за незаконной врезки в газопровод взорвался дом
В результате происшествия погибших нет. Пострадал 58-летний мужчина, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован.
В Башкирии взорвался дом из-за возгорания незаконной врезки в газопровод. Видео © VK / МЧС Башкортостан
Взрыв газа произошёл в частном доме в башкирском посёлке Агиртамак. Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, в результате инцидента кирпичное здание оказалось полностью разрушено.
"По предварительной информации, хозяин дома произвёл самостоятельную врезку в газопровод, в результате чего произошла разгерметизация газовоздушной смеси с последующим полным разрушением жилого дома", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что взрыв произошёл около пяти утра, сразу же после детонации дом охватил пожар. Прибывшие на место спасатели ликвидировали огонь на площади 72 квадратных метров. В результате происшествия 58-летний хозяин дома в тяжёлом состоянии был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области взорвался газ в жилой пятиэтажке. Последствия были менее разрушительными, чем в башкирском посёлке, но всё же впечатляющими. Жильцы покинули здание самостоятельно до приезда спасателей. Несущие стены, как оказалось, целы.
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