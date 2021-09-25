Аналитики узнали, сколько денег россиянам не хватает до зарплаты

Почти 70% россиян обычно ежемесячно недостаёт около пяти тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", сообщает РИА "Новости".

"Около 67% граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33% россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни", — сообщили аналитики.

Отмечается, что почти половина участников опроса (49,6%) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около пяти тысяч рублей, чтобы покрыть все необходимые расходы. При этом 20,6% респондентов назвали сумму в 10–15 тысяч рублей, а ещё 19,8% пожаловались, что им недостаёт 20–25 тысяч. Более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.

Накопления, согласно результатам исследования, делает около 27,8% опрошенных. Среди них 58,7% россиян каждый месяц откладывают менее пяти тысяч рублей, ещё 22% — от пяти до десяти тысяч. А 10,7% респондентов сообщили, что сумма ежемесячных накоплений у них находится в диапазоне от 15 до 20 тысяч рублей. Лишь 8,6% человек откладывают каждый месяц более 20 тысяч. Россияне рассказали, что обычно копят деньги на покупку техники для дома, ремонт, отдых, машину, квартиру, непредвиденные расходы, а также на образование детей и "подушку безопасности" после выхода на пенсию.

Опрос проводился среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны в сентябре.