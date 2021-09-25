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В двух крупных российских городах школьников отправили на дистанционное обучение

Ученики с 1-го по 11-й класс просидят дома минимум две недели, детсады пока продолжат работу.

25 сентября, 05:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Школьники в Якутске и Саратове (в том числе и городе-спутнике Энгельсе) с понедельника, 27 сентября, отправляются на дистанционное обучение. Такое решение приняли власти региональных административных центров.

В Якутске с таким предложением выступила главный санитарный врач республики. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Саратове соответствующая рекомендация также поступила от местного управления Роспотребнадзора. Причиной указано "превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией". За парты дети смогут вернуться как минимум через две недели.

Школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов

Школьников снова начали отправлять на удалёнку в ряде российских регионов

Ранее в Санкт-Петербурге на дистанционное обучение перевели 99 классов, также из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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