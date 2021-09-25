В двух крупных российских городах школьников отправили на дистанционное обучение

Школьники в Якутске и Саратове (в том числе и городе-спутнике Энгельсе) с понедельника, 27 сентября, отправляются на дистанционное обучение. Такое решение приняли власти региональных административных центров.

В Якутске с таким предложением выступила главный санитарный врач республики. Причина — рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Саратове соответствующая рекомендация также поступила от местного управления Роспотребнадзора. Причиной указано "превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией". За парты дети смогут вернуться как минимум через две недели.