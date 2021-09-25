Задержаны ещё двое членов банды Басаева и Хаттаба

Задержаны ещё двое участников вооружённого нападения на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Отмечается, что их зовут Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев, они уроженцы Ставропольского края. Задержание проходило совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД и при силовой поддержке Росгвардии.

"Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Ш. Басаев и Э. Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ ("Бандитизм", "Вооружённый мятеж", "Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов")", — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи установили, что в середине июля 1999 года Елакаев и Мусаев добровольно вступили в банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Затем они активно участвовали в боях, развёрнутых террористами.

"Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов", — подчеркнули в СК РФ.

Ранее Лайф писал, что суд приговорил другого члена банды Басаева к 14 годам колонии. Боевика также признали виновным по статьям 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооружённый мятеж") УК РФ.