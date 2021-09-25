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Marvel решила судиться с наследниками прав на комиксы о супергероях

Некоторых персонажей создавали работники по найму, и в компании считают, что это не позволяет контролировать использование изображений.

25 сентября, 04:18
<p>Фото © ТАСС / ZEUS</p>

Фото © ТАСС / ZEUS

Американская компания Marvel Entertainment, которая входит в корпорацию Disney, решила судиться, чтобы получить полные права на персонажей франшизы "Мстители". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Marvel уже подала несколько исков в Калифорнии и Нью-Йорке. Ответчиками по ним будут наследники создателей комиксов. В компании отмечают, что авторы некоторых персонажей работали по найму, поэтому не считают обоснованными их права на изображения.

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Есть риск, что Marvel в судах проиграет — в этом случае Disney лишится прав на часть персонажей, но не полностью. К тому же речь идёт только о рынке США. За рубежом корпорация сможет по-прежнему зарабатывать на вселенной супергероев в полной мере.

Ранее Лайф рассказывал, что Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд из-за онлайн-показа фильма "Чёрная вдова". В иске утверждалось, что кинокомпания побудила студию Marvel нарушить договор, чтобы помешать актрисе в полной мере реализовать преимущества своей сделки, гарантировавшей эксклюзивный прокат фильма. Стоит отметить, что гонорар звезды кино зависит именно от кассовых сборов в кинотеатрах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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