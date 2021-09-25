Marvel решила судиться с наследниками прав на комиксы о супергероях

Американская компания Marvel Entertainment, которая входит в корпорацию Disney, решила судиться, чтобы получить полные права на персонажей франшизы "Мстители". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Marvel уже подала несколько исков в Калифорнии и Нью-Йорке. Ответчиками по ним будут наследники создателей комиксов. В компании отмечают, что авторы некоторых персонажей работали по найму, поэтому не считают обоснованными их права на изображения.

Есть риск, что Marvel в судах проиграет — в этом случае Disney лишится прав на часть персонажей, но не полностью. К тому же речь идёт только о рынке США. За рубежом корпорация сможет по-прежнему зарабатывать на вселенной супергероев в полной мере.