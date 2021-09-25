Украинец получил три года тюрьмы за хоум-видео с женой на Pornhub
Инженер хотел подзаработать на роликах, а в итоге ещё и попал на деньги. Ко всему прочему его обязали платить за экспертизу роковых кадров.
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На Украине работающего в лицее инженера осудили на три года за то, что он публиковал хоум-видео с женой на Pornhub. Такое решение вынес Крюковский районный суд Кременчуга.
Как пишет "Полтавщина", мужчина снимал домашнее видео на камеру, потом загружал кадры на ноутбук, а дальше — на порносайт Pornhub. Его целью было получить деньги за просмотры. В деле фигурирует 28 роликов.
Любитель лёгких денег вину признал, со следствием сотрудничал. Чтобы установить, являются ли порнографией те 28 видео, правоохранители потратили на экспертизу 4576 гривен, что около 12 тысяч рублей. Суд обязал осуждённого их возместить.
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