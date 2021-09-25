В Новосибирске пожар охватил 100-летний памятник истории

В Новосибирске загорелся 100-летний памятник истории. Видео © Соцсети

В Новосибирске на территории Военного городка загорелось двухэтажное здание, которое входит в перечень памятников истории. Как сообщают в МЧС, площадь пожара достигла 400 квадратных метров, его уже удалось локализовать.

Фото © ВКонтакте / АСТ-54

Как пишет NGS.ru, Октябрьский район города, в котором и расположен Военный городок, заволокло дымом. Жители жалуются на то, что запах гари чувствуется даже через закрытые окна.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работает шесть единиц техники. Также для тушения пришлось перекрыть дорогу возле исторического парка "Россия — моя история". При пожаре никто не пострадал, поскольку здание не используется.