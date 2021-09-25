В Нижнем Новгороде прохожий нашёл коляску с младенцем в лесу

В Нижнем Новгороде прохожий обнаружил в лесу коляску, в которой лежал младенец. Инцидент произошёл в Автозаводском районе города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ребёнок находился без сопровождения родителей. Малыша доставили в медицинское учреждение. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту произошедшего, им предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.