В Нижнем Новгороде прохожий нашёл коляску с младенцем в лесу
Родителей ребёнка поблизости не было, малыша доставили в больницу. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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В Нижнем Новгороде прохожий обнаружил в лесу коляску, в которой лежал младенец. Инцидент произошёл в Автозаводском районе города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ребёнок находился без сопровождения родителей. Малыша доставили в медицинское учреждение. Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту произошедшего, им предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося, а также дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних.
Ранее Лайф рассказывал, что новорождённую малышку нашли на юго-западе Москвы в помещении мусоропровода, где до вывоза хранится мусор, выбрасываемый жильцами дома. По оценкам, с момента появления девочки на свет едва ли прошли сутки. Женщина, выбросившая новорождённую дочь, была задержана. Подозреваемую госпитализировали. Также выяснилось, что ранее она уже воспитывала дочь, но органы опеки лишили её родительских прав на ребёнка.
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