Страны "Четвёрки" намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности

Лидеры стран QUAD — США, Японии, Австралии и Индии — договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности. Об этом говорится в совместном заявлении государств "Четвёрки" по итогам встречи, состоявшейся в Вашингтоне.

"Страны QUAD запускают группу по кибербезопасности: экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для продвижения взаимодействия между правительствами и промышленностью для достижения устойчивого улучшения в различных отраслях, включая принятие и осуществление общих киберстандартов, развитие безопасного программного обеспечения, воспитание рабочей силы и талантов, продвижение безопасной и надёжной цифровой инфраструктуры", — отмечается в заявлении.

Кроме того, лидеры стран четырёхстороннего диалога в ходе встречи договорись об обмене данными со спутников в мирных целях, например для отслеживания изменений климата или реагирования на стихийные бедствия и обеспечения готовности к ним. Также Австралия, Индия, Япония и США договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения 5G.

"В партнёрстве с отраслью мы продвигаем развёртывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G, и не только 5G, а также работаем с рядом партнёров для содействия инновациям и продвижению надёжных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN", — говорится в заявлении стран.

Кроме того, лидеры государств объявили о принципах "в области проектирования, разработки, управления и использования технологий", которые, по их мнению, будут направлять весь мир к "ответственным и открытым инновациям на основе высоких стандартов".