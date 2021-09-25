Страны "Четвёрки" намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности
Лидеры Австралии, Индии, США и Японии также договорились об обмене данными со спутников и взаимодействии в сфере развития 5G.
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Лидеры стран QUAD — США, Японии, Австралии и Индии — договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности. Об этом говорится в совместном заявлении государств "Четвёрки" по итогам встречи, состоявшейся в Вашингтоне.
"Страны QUAD запускают группу по кибербезопасности: экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для продвижения взаимодействия между правительствами и промышленностью для достижения устойчивого улучшения в различных отраслях, включая принятие и осуществление общих киберстандартов, развитие безопасного программного обеспечения, воспитание рабочей силы и талантов, продвижение безопасной и надёжной цифровой инфраструктуры", — отмечается в заявлении.
Кроме того, лидеры стран четырёхстороннего диалога в ходе встречи договорись об обмене данными со спутников в мирных целях, например для отслеживания изменений климата или реагирования на стихийные бедствия и обеспечения готовности к ним. Также Австралия, Индия, Япония и США договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения 5G.
"В партнёрстве с отраслью мы продвигаем развёртывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G, и не только 5G, а также работаем с рядом партнёров для содействия инновациям и продвижению надёжных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN", — говорится в заявлении стран.
Кроме того, лидеры государств объявили о принципах "в области проектирования, разработки, управления и использования технологий", которые, по их мнению, будут направлять весь мир к "ответственным и открытым инновациям на основе высоких стандартов".
Отметим, что формат QUAD был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырёх стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Однако первый очный саммит лидеров стран прошёл лишь накануне, 24 сентября, в Вашингтоне. В ходе встречи обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, восстановления экономики, инфраструктурных проектов и другие.
Ранее Лайф рассказывал, что Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
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