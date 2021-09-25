Эрдоган заявил о желании Турции приобрести дополнительные С-400 у России

В будущем Турция дополнительно закупит у России зенитно-ракетные системы С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения", — приводит телеканал CBS слова турецкого лидера.

Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара покупать у Москвы дополнительные С-400, Эрдоган отрезал: "Конечно, конечно, да".

Ранее лидер Турции заявил о завершении сделки с Россией по С-400. Он подчеркнул, что страна считает неприемлемым постоянное давление США в этом вопросе. Тогда Эрдоган утверждал, что сделка завершена и назад дороги нет.

