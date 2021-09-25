Эрдоган заявил о желании Турции приобрести дополнительные С-400 у России
По словам турецкого лидера, в будущем никто не сможет вмешиваться в то, у кого и какие оборонные системы покупает Анкара.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Instagram/rterdogan
В будущем Турция дополнительно закупит у России зенитно-ракетные системы С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения", — приводит телеканал CBS слова турецкого лидера.
Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара покупать у Москвы дополнительные С-400, Эрдоган отрезал: "Конечно, конечно, да".
Ранее лидер Турции заявил о завершении сделки с Россией по С-400. Он подчеркнул, что страна считает неприемлемым постоянное давление США в этом вопросе. Тогда Эрдоган утверждал, что сделка завершена и назад дороги нет.
Напомним, поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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