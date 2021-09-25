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Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре

В район происшествия были направлены буксиры, после чего корабли благополучно поставили на якорь.

25 сентября, 07:14

Фото © Twitter / internethaber

Суда в проливе Босфор. Видео © Twitter / HaberGlobal

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и Tahsin Imamoglu, сообщили в береговой охране в Турции. По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Как уточняется, в район столкновения судов направили буксиры. Оба сухогруза оказались повреждены и были поставлены на якорь.

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Ранее Лайф рассказывал, как дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор. Вскоре его убрали, навигация была восстановлена.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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