Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в Босфоре
В район происшествия были направлены буксиры, после чего корабли благополучно поставили на якорь.
Фото © Twitter / internethaber
Суда в проливе Босфор. Видео © Twitter / HaberGlobal
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы "Русич-10" и Tahsin Imamoglu, сообщили в береговой охране в Турции. По данным ведомства, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
Как уточняется, в район столкновения судов направили буксиры. Оба сухогруза оказались повреждены и были поставлены на якорь.
Ранее Лайф рассказывал, как дрейфующий танкер парализовал движение судов через Босфор. Вскоре его убрали, навигация была восстановлена.
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