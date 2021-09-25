Индия и США намерены объединиться в борьбе против террористов

Индия и США договорились объединиться в борьбе против террористов и предпринять согласованные действия против всех радикальных групп, включая те, которые запрещены Комитетом по санкциям, учреждённого резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьера Индии Нарендры Моди и президента США Джо Байдена.

"[Лидеры] осудили трансграничный терроризм и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях на Мумбаи 26 ноября [2008 года]. Они осудили любое использование террористических посредников и подчеркнули важность отказа в любой материально-технической, финансовой или военной поддержке террористических групп, которые могут быть использованы для совершения или планирования террористических нападений", — отмечается в заявлении, опубликованном МИД Индии.

Кроме того, Моди и Байден отметили, что дальнейшему укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом между Индией и США, в том числе в сфере обмена разведданными и взаимодействия правоохранительных органов, поспособствует совместная рабочая группа двух стран и возобновлённый диалог между Вашингтоном и Нью-Дели по внутренней безопасности.