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Индия и США намерены объединиться в борьбе против террористов

Страны также призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях в Мумбаи в ноябре 2008 года.

25 сентября, 07:30
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Индия и США договорились объединиться в борьбе против террористов и предпринять согласованные действия против всех радикальных групп, включая те, которые запрещены Комитетом по санкциям, учреждённого резолюцией 1267 Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьера Индии Нарендры Моди и президента США Джо Байдена.

"[Лидеры] осудили трансграничный терроризм и призвали привлечь к ответственности виновных в нападениях на Мумбаи 26 ноября [2008 года]. Они осудили любое использование террористических посредников и подчеркнули важность отказа в любой материально-технической, финансовой или военной поддержке террористических групп, которые могут быть использованы для совершения или планирования террористических нападений", — отмечается в заявлении, опубликованном МИД Индии.

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Кроме того, Моди и Байден отметили, что дальнейшему укреплению сотрудничества в области борьбы с терроризмом между Индией и США, в том числе в сфере обмена разведданными и взаимодействия правоохранительных органов, поспособствует совместная рабочая группа двух стран и возобновлённый диалог между Вашингтоном и Нью-Дели по внутренней безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что страны "Четвёрки" намерены сотрудничать в сфере кибербезопасности. Лидеры Австралии, Индии, США и Японии также договорились об обмене данными со спутников и взаимодействии в сфере развития 5G.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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