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Пермский стрелок находится в сознании и дышит сам через трубку в горле

Однако говорить Тимур Бекмансуров пока не в состоянии, несмотря на то что накануне интересовался у врачей своими родителями.

25 сентября, 07:52
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Устроивший стрельбу в здании пермского вуза 18-летний Тимур Бекмансуров по состоянию на полдень 25 сентября по местному времени находится в сознании. Как сообщают источники Лайфа, в горло стрелка вставлена трубка, через которую он может самостоятельно дышать. Однако говорить он пока не в состоянии.

Пришёл же в сознание преступник накануне, 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.

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Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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