Пермский стрелок находится в сознании и дышит сам через трубку в горле

Устроивший стрельбу в здании пермского вуза 18-летний Тимур Бекмансуров по состоянию на полдень 25 сентября по местному времени находится в сознании. Как сообщают источники Лайфа, в горло стрелка вставлена трубка, через которую он может самостоятельно дышать. Однако говорить он пока не в состоянии.

Пришёл же в сознание преступник накануне, 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.