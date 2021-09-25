Пермский стрелок находится в сознании и дышит сам через трубку в горле
Однако говорить Тимур Бекмансуров пока не в состоянии, несмотря на то что накануне интересовался у врачей своими родителями.
Кадр из видео © LIFE
Устроивший стрельбу в здании пермского вуза 18-летний Тимур Бекмансуров по состоянию на полдень 25 сентября по местному времени находится в сознании. Как сообщают источники Лайфа, в горло стрелка вставлена трубка, через которую он может самостоятельно дышать. Однако говорить он пока не в состоянии.
Пришёл же в сознание преступник накануне, 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ и Бекмансуров смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. При этом родители за эти дни ни разу не обратились в больницу и не справились о здоровье сына.
Напомним, в результате трагических событий 20 сентября в пермском вузе погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. 22 сентября президент Владимир Путин наградил младшего лейтенанта Константина Калинина орденом Мужества. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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