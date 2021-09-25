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Лихач на BMW сбил двух девушек на зебре в центре Петербурга

Как рассказали очевидцы, у одной из пострадавших было раздроблено бедро — её увезли в реанимацию.

25 сентября, 08:58

Лихач на BMW сбил двух девушек на зебре в центре Петербурга. Видео © Телеграм-канал SHOT

В Петербурге лихач на BMW сбил двух человек на пешеходном переходе. Судя по видео с камер наблюдения, которое опубликовал телеграм-канал SHOT, удар был настолько сильным, что пострадавших отбросило на несколько метров.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 24 сентября, вечером неподалёку от Аничкова дворца на Невском проспекте. На кадрах видно, как автомобили из потока притормаживают перед зеброй, пропуская пешеходов. Однако водитель серебристой немецкой иномарки решил резко перестроиться вправо, вылетев из-за машины в средней полосе. После этого он сбил двух человек.

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Пострадавшими оказались две девушки. Как сообщают очевидцы, у одной из них было раздроблено бедро — её увезли в реанимацию.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве таксист насмерть сбил вышедшего из машины коллегу. Авария случилась на 6-м километре МКАД. Мужчина вышел на проезжую часть после мелкой аварии и попал под колёса.

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Четыре человека сгорели заживо в жутком ДТП с двумя "газелями" на трассе в Башкирии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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