Путин заявил о важности сохранения природы как национального достояния России

Президент РФ Владимир Путин назвал российскую природу национальным достоянием и заявил о важности её сохранения. Об этом глава государства сказал, обращаясь к участникам международного фестиваля "День тигра".

"Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков", — приводит слова Путина сайт Кремля.

Глава государства указал на важность масштабной и серьёзной работы по защите окружающей среды, которая с каждым годом привлекает всё больше инициативных граждан, помогающих учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям.

Президент также назвал "День тигра" красочным праздником и выразил уверенность, что он объединит "всех неравнодушных людей вокруг высокой, благородной цели — защиты "хозяина тайги" и роста его популяции".