Путин заявил о важности сохранения природы как национального достояния России
Глава государства заметил, что работа по защите окружающей среды ежегодно привлекает всё больше инициативных граждан, помогающих учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям.
Фото © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин назвал российскую природу национальным достоянием и заявил о важности её сохранения. Об этом глава государства сказал, обращаясь к участникам международного фестиваля "День тигра".
"Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков", — приводит слова Путина сайт Кремля.
Глава государства указал на важность масштабной и серьёзной работы по защите окружающей среды, которая с каждым годом привлекает всё больше инициативных граждан, помогающих учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям.
Президент также назвал "День тигра" красочным праздником и выразил уверенность, что он объединит "всех неравнодушных людей вокруг высокой, благородной цели — защиты "хозяина тайги" и роста его популяции".
Напомним, сам президент любит отдыхать в Сибири и обычно делает это с министром обороны Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не называл точное место отдыха, но объяснял, что в этих местах тайга, горы и прогулки на свежем воздухе.
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