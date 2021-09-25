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Путин заявил о важности сохранения природы как национального достояния России

Глава государства заметил, что работа по защите окружающей среды ежегодно привлекает всё больше инициативных граждан, помогающих учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям.

25 сентября, 08:51
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назвал российскую природу национальным достоянием и заявил о важности её сохранения. Об этом глава государства сказал, обращаясь к участникам международного фестиваля "День тигра".

"Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков", — приводит слова Путина сайт Кремля.

Глава государства указал на важность масштабной и серьёзной работы по защите окружающей среды, которая с каждым годом привлекает всё больше инициативных граждан, помогающих учёным-биологам, краеведам, специалистам заповедного дела и егерям.

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Президент также назвал "День тигра" красочным праздником и выразил уверенность, что он объединит "всех неравнодушных людей вокруг высокой, благородной цели — защиты "хозяина тайги" и роста его популяции".

Напомним, сам президент любит отдыхать в Сибири и обычно делает это с министром обороны Сергеем Шойгу. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не называл точное место отдыха, но объяснял, что в этих местах тайга, горы и прогулки на свежем воздухе.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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