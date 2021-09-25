36 спутников OneWeb доставлены в Россию
Запуск запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.
Фото © "Роскосмос"
Партия спутников OneWeb прибыла в Россию. На космодроме Восточный началась подготовка стартового комплекса "Союз" к пуску "Союз-2.16". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Новая партия из 36 спутников OneWeb была доставлена на аэродром Игнатьево (Благовещенск, Россия) на самолёте Ан-124-100", — говорится в релизе.
"Роскосмос" также сообщает, что специалисты собираются доставить спутники на космодром Восточный 25 сентября. Запуск планируется провести в октябре текущего года.
Позднее в госкорпорции указали, что на космодроме Восточный началась подготовка стартового комплекса "Союз" к пуску "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. "Был проведён комплекс мероприятий по подготовке заправочного оборудования. На 52-метровой мобильной башне обслуживания было осмотрено и проверено сменное оборудование, а также оборудование, обеспечивающее доступ персонала к люкам и заправочным горловинам ракеты космического назначения", — отметили в "Роскосмосе".
14 сентября Лайф писал, что ракета "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур. Данный пуск стал 15-м для российских космических ракет в 2021 году. Всего, как ранее заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в этом году намечается 29 российских космических пусков. Затем стало известно, что ракета успешно вывела запущенные на орбиты спутники. Следующий запуск аппаратов компании состоится 14 октября на космодроме Восточный.
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