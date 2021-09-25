36 спутников OneWeb доставлены в Россию

Партия спутников OneWeb прибыла в Россию. На космодроме Восточный началась подготовка стартового комплекса "Союз" к пуску "Союз-2.16". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Новая партия из 36 спутников OneWeb была доставлена на аэродром Игнатьево (Благовещенск, Россия) на самолёте Ан-124-100", — говорится в релизе.

"Роскосмос" также сообщает, что специалисты собираются доставить спутники на космодром Восточный 25 сентября. Запуск планируется провести в октябре текущего года.

Позднее в госкорпорции указали, что на космодроме Восточный началась подготовка стартового комплекса "Союз" к пуску "Союз-2.16" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. "Был проведён комплекс мероприятий по подготовке заправочного оборудования. На 52-метровой мобильной башне обслуживания было осмотрено и проверено сменное оборудование, а также оборудование, обеспечивающее доступ персонала к люкам и заправочным горловинам ракеты космического назначения", — отметили в "Роскосмосе".