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Теннисист Рублёв победил Шварцмана на Кубке Лейвера

На проходящем в Бостоне коммерческом командном турнире участвуют сборные Европы и остального мира.

25 сентября, 08:32
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Россиянин Андрей Рублёв на решающем тай-брейке победил представителя Аргентины Диего Шварцмана в матче Кубка Лейвера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 11:9 в пользу нашего теннисиста.

Кубок Лейвера проходит в Бостоне. В коммерческом командном турнире участвуют сборные Европы и остального мира.

За европейцев помимо Рублёва играют россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и Каспер Рууд из Норвегии. В составе сборной остального мира помимо Шварцмана — канадцы Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, американцы Райли Опелка и Джон Изнер, а также Ник Кирьос из Австралии.

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После первого дня соревнований со счётом 3:1 впереди сборная Европы. Турнир завершится в воскресенье, 26 сентября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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