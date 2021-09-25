Теннисист Рублёв победил Шварцмана на Кубке Лейвера
На проходящем в Бостоне коммерческом командном турнире участвуют сборные Европы и остального мира.
Фото © ATP Tour
Россиянин Андрей Рублёв на решающем тай-брейке победил представителя Аргентины Диего Шварцмана в матче Кубка Лейвера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 11:9 в пользу нашего теннисиста.
Кубок Лейвера проходит в Бостоне. В коммерческом командном турнире участвуют сборные Европы и остального мира.
A European masterpiece.@AndreyRublev97 defeats Diego Schwartzman 4-6 6-3 11-9 to give Team Europe a 3-0 lead.#LaverCup pic.twitter.com/mLMhQv5n1H— Laver Cup (@LaverCup) September 25, 2021
За европейцев помимо Рублёва играют россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, представитель Германии Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и Каспер Рууд из Норвегии. В составе сборной остального мира помимо Шварцмана — канадцы Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, американцы Райли Опелка и Джон Изнер, а также Ник Кирьос из Австралии.
После первого дня соревнований со счётом 3:1 впереди сборная Европы. Турнир завершится в воскресенье, 26 сентября.
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