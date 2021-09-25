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"Показатель безвкусицы": Стилист Лисовец объяснил, почему шуб не должно быть в гардеробе

Специалист убеждён, что современный человек, который следит за модой, сегодня сделает выбор в пользу искусственных изделий. По его словам, мех стал антитрендом, а вещи из него выглядят "по-варварски".

25 сентября, 08:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В мире моды уже который год идут споры вокруг натурального меха. Крупные бренды начинают постепенно открещиваться от шуб, чего не скажешь о России — у многих "модниц" до сих пор есть ещё пунктик о норковой шубке в гардеробе. По мнению известного стилиста Влада Лисовца, миф о взаимосвязи шуб и достатка происходит ещё из советских времён.

"Сегодня натуральный мех — это показатель безвкусицы. Если посмотреть, что человек слушает, что он читает, на кого он подписан в соцсетях, как он выглядит, — это, как правило, 1990-е, 2000-е, и это абсолютно несовременно", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

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Стилист убеждён, что современный человек, который следит за модой, сегодня отказывается от натурального меха в пользу изделий из искусственного. По словам Лисовца, шубы из норок, например, выглядят "по-варварски". Он также добавил, что подписал петицию против использования натурального меха.

Ранее Лайф сообщал, что Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха. Меховая индустрия становится причиной гибели сотен миллионов животных по всему миру, неописуемой жестокости и страданий, считает израильский министр защиты окружающей среды. Стоит отметить, что местные активисты продвигали законопроект о запрете на использование меха в стране с 2009 года. При этом их деятельность поддерживает около 86% населения Израиля.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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