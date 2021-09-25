В мире моды уже который год идут споры вокруг натурального меха. Крупные бренды начинают постепенно открещиваться от шуб, чего не скажешь о России — у многих "модниц" до сих пор есть ещё пунктик о норковой шубке в гардеробе. По мнению известного стилиста Влада Лисовца, миф о взаимосвязи шуб и достатка происходит ещё из советских времён.

"Сегодня натуральный мех — это показатель безвкусицы. Если посмотреть, что человек слушает, что он читает, на кого он подписан в соцсетях, как он выглядит, — это, как правило, 1990-е, 2000-е, и это абсолютно несовременно", — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Стилист убеждён, что современный человек, который следит за модой, сегодня отказывается от натурального меха в пользу изделий из искусственного. По словам Лисовца, шубы из норок, например, выглядят "по-варварски". Он также добавил, что подписал петицию против использования натурального меха.