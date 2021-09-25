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СМИ узнали условия выдачи российской визы замгоссекретаря США Нуланд

Ранее сообщалось, что дипломат приедет на переговоры в РФ осенью. Изначально предполагалось, что визит пройдёт в ноябре, но теперь речь идёт об октябре.

25 сентября, 08:27
<p>Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP</p>

Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP

Россия в обмен на снятие ограничений в отношении замгоссекретаря США Виктории Нуланд ожидает от Вашингтона ответного жеста и выдачи виз дипломатам РФ, которым ранее было отказано в разрешительных документах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Москва, в частности, требует выдачи визы США специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову, который должен полететь в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи.

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По данным газеты, Нуланд получит российскую визу, а её визит считается почти решённым вопросом. При этом ранее издание сообщало, что дипломат может посетить Москву в ноябре, однако теперь в переговорах фигурирует октябрь.

19 сентября посол РФ в США сообщил, что Нуланд пока не получила визы для посещения России. Скорее всего, с американским политиком встретятся заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Андрей Руденко.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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