СМИ узнали условия выдачи российской визы замгоссекретаря США Нуланд

Россия в обмен на снятие ограничений в отношении замгоссекретаря США Виктории Нуланд ожидает от Вашингтона ответного жеста и выдачи виз дипломатам РФ, которым ранее было отказано в разрешительных документах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Москва, в частности, требует выдачи визы США специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову, который должен полететь в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи.

По данным газеты, Нуланд получит российскую визу, а её визит считается почти решённым вопросом. При этом ранее издание сообщало, что дипломат может посетить Москву в ноябре, однако теперь в переговорах фигурирует октябрь.