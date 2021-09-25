Немецкий телеканал ARD объяснил появление в пятничном эфире неких результатов экзитполов по итогам выборов в Бундестаг. Напомним, что самих выборов ещё не было — они состоятся в ближайшее воскресенье, 26 сентября.

"Во время передачи "Погоня" на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзитпола. Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном в "Твиттере".

Как уже ранее писал Лайф, лидером, по ошибочным данным ARD, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 22,7%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) занял второе место и набрал 22,1%. Свободной демократической партии якобы досталось 13,2%, а "Альтернативе для Германии" — 10%. Затем, через несколько секунд, бегущая строка пропала, не успев показать результаты остальных партий. Основаны ли эти цифры на каких-либо конкретных данных или их просто выдумали, до сих пор неизвестно.