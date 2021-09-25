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"Просим нас извинить": Немецкий телеканал объяснил опубликованные за два дня до выборов данные экзитполов

Редакторы ARD утверждают, что бегущая строка с фиктивной информацией была запущена по ошибке во время тестирования системы. Однако кто выдумал цифры, до сих пор неизвестно.

25 сентября, 08:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/_wunschbrunnen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Der Online-Wunschbrunnen</a></p>

Фото © Twitter / Der Online-Wunschbrunnen

Немецкий телеканал ARD объяснил появление в пятничном эфире неких результатов экзитполов по итогам выборов в Бундестаг. Напомним, что самих выборов ещё не было — они состоятся в ближайшее воскресенье, 26 сентября.

"Во время передачи "Погоня" на несколько секунд появилась бегущая строка с фиктивными данными экзитпола. Это был тест, который был запущен по ошибке, просим нас извинить", — говорится в заявлении телеканала, опубликованном в "Твиттере".

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Как уже ранее писал Лайф, лидером, по ошибочным данным ARD, стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набрав 22,7%. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС) занял второе место и набрал 22,1%. Свободной демократической партии якобы досталось 13,2%, а "Альтернативе для Германии" — 10%. Затем, через несколько секунд, бегущая строка пропала, не успев показать результаты остальных партий. Основаны ли эти цифры на каких-либо конкретных данных или их просто выдумали, до сих пор неизвестно.

Напомним, спустя 16 лет в должности канцлера Германии Ангела Меркель скоро выйдет на пенсию. Уже 26 сентября без её кандидатуры пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство во главе с новым канцлером. А чем Меркель займётся после ухода с поста, она рассказала во время прощального тура по своему избирательному округу. Политик посетовала, что ей не хватает Балтийского моря, однако из столицы она переезжать не собирается.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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