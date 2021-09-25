Посол отверг обвинения кандидата в канцлеры ФРГ в манипуляциях России с ценами на газ
По словам Сергея Нечаева, Москва не имеет желания "заморозить" жителей Германии нынешней зимой.
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Заявления кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90 / Зелёные" Анналены Бербок о манипуляциях России с ценами на газ и сдерживании поставок топлива в Европу не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Он обратил внимание на тиражируемое в ряде СМИ мнение "некоторых германских политиков" с обвинениями в адрес России в желании "заморозить" европейцев предстоящей зимой.
"Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел, по поводу чего уже высказались представители Правительства ФРГ и руководство Восточного комитета германской экономики", — приводит слова Нечаева немецкое редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Посол уточнил, что РФ всегда безупречно и в полном объёме выполняет свои обязательства и продолжит это делать. Страна ни разу за более чем 50 лет не использовала поставки топлива как "энергетическое оружие" или "инструмент давления", указал дипломат. Он назвал странным, что в публичное пространство вбрасываются откровенные фейки и антироссийские заявления, а не общедоступная и легкопроверяемая информация.
"Газпром" не снижал поставки газа и не собирается этого делать, ведь существует ряд долгосрочных контрактов, в которых цена на топливо не зависит от текущих конъюнктурных колебаний, добавил Нечаев. А сотрудничество РФ и ФРГ посол назвал "исключительно успешным проектом" и напомнил, что "Северный поток – 2" строился как раз для того, чтобы поставлять газ на максимально выгодных условиях для Европы.
Ранее в Европе заявили об угрозе подорожания газа из-за "Северного потока – 2". Эксперт по энергетике Карел Гирман, сотрудничавший с Правительством Украины, утверждает, что причиной роста цен якобы стали спекуляции вокруг пуска газопровода. При этом не все на Западе разделяют это мнение. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен на газ — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. Политик сравнил мировую экономику с Гулливером, рухнувшим во время ковида и локдаунов и поднимающимся теперь. В свою очередь в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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