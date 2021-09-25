Посол отверг обвинения кандидата в канцлеры ФРГ в манипуляциях России с ценами на газ

Заявления кандидата в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90 / Зелёные" Анналены Бербок о манипуляциях России с ценами на газ и сдерживании поставок топлива в Европу не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Он обратил внимание на тиражируемое в ряде СМИ мнение "некоторых германских политиков" с обвинениями в адрес России в желании "заморозить" европейцев предстоящей зимой.

"Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел, по поводу чего уже высказались представители Правительства ФРГ и руководство Восточного комитета германской экономики", — приводит слова Нечаева немецкое редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Посол уточнил, что РФ всегда безупречно и в полном объёме выполняет свои обязательства и продолжит это делать. Страна ни разу за более чем 50 лет не использовала поставки топлива как "энергетическое оружие" или "инструмент давления", указал дипломат. Он назвал странным, что в публичное пространство вбрасываются откровенные фейки и антироссийские заявления, а не общедоступная и легкопроверяемая информация.