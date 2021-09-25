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Квалификацию на этапе "Формулы-1" в Сочи могут перенести на воскресенье

Из-за дождя на Гран-при России уже отменили третью сессию свободных заездов.

25 сентября, 09:23
<p>Фото © Formula 1</p>

Фото © Formula 1

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси заявил, что квалификация этапа "Формулы-1" в Сочи может быть перенесена с субботы на воскресенье из-за дождя. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Проведение квалификации было запланировано на 15:00 по московскому времени в субботу. Третья сессия свободных заездов, которая должна была начаться в 12:00, уже отменена.

"Из-за сложных метеоусловий старт гоночных программ на паузе. Пока организаторы и представители FIA мониторят обстановку, после чего будет принято решение о дальнейшем возобновлении соревновательной части", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организатора заездов АНО "Росгонки".

Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

Хэмилтон сбил механика на этапе "Формулы-1" в Сочи

Общий зачёт чемпионата мира после 14 этапов возглавляет голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, набравший 226,5 очка. Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" идёт вторым, отставая на пять баллов. На третьей позиции — его финский партнёр по команде Валттери Боттас (141 очко).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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