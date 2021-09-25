Квалификацию на этапе "Формулы-1" в Сочи могут перенести на воскресенье

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (FIA) Майкл Маси заявил, что квалификация этапа "Формулы-1" в Сочи может быть перенесена с субботы на воскресенье из-за дождя. Об этом сообщается на сайте гоночной серии.

Проведение квалификации было запланировано на 15:00 по московскому времени в субботу. Третья сессия свободных заездов, которая должна была начаться в 12:00, уже отменена.

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

"Из-за сложных метеоусловий старт гоночных программ на паузе. Пока организаторы и представители FIA мониторят обстановку, после чего будет принято решение о дальнейшем возобновлении соревновательной части", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе организатора заездов АНО "Росгонки".