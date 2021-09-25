В Ульяновске инвалид-колясочник отбил собаку у своры бродячих псов

Бездомные собаки набросились на проезжавшего мимо на инвалидной коляске мужчину, который выгуливал своего маленького пса в Ульяновске. Видео инцидента, снятое очевидцами, появилось в местных пабликах в соцсетях.

На кадрах видно, как двое бездомных псов подбегают к мужчине и тут же начинают кидаться на его четвероного питомца. Хозяин до последнего отбивал любимца от дворняг — даже когда выпал из коляски на землю. После этого к колясочнику подбежали прохожие, чтобы поднять.

