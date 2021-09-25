В Ульяновске инвалид-колясочник отбил собаку у своры бродячих псов
Хозяин до последнего боролся за любимца с разъярёнными дворнягами — даже когда упал на землю. Как сообщают очевидцы, инцидент, к счастью, закончился без серьёзных последствий.
В Ульяновске инвалид-колясочник спас свою собаку от своры бродячих псов. Видео © Соцсети
Бездомные собаки набросились на проезжавшего мимо на инвалидной коляске мужчину, который выгуливал своего маленького пса в Ульяновске. Видео инцидента, снятое очевидцами, появилось в местных пабликах в соцсетях.
На кадрах видно, как двое бездомных псов подбегают к мужчине и тут же начинают кидаться на его четвероного питомца. Хозяин до последнего отбивал любимца от дворняг — даже когда выпал из коляски на землю. После этого к колясочнику подбежали прохожие, чтобы поднять.
Как сообщают очевидцы, инцидент, к счастью, закончился без серьёзных последствий.
Ранее Лайф рассказывал, что в Воронеже свора бродячих собак напала на ребёнка. Мальчик шёл мимо стройки вместе с мамой. Инцидент попал на видео. Несовершеннолетний отделался незначительными повреждениями.
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