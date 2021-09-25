Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея
С 1994 года организацию бессменно возглавлял швейцарец Рене Фазель.
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Француз Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Голосование прошло в рамках полугодового конгресса организации в Санкт-Петербурге.
В решающем раунде выборов глава Французской хоккейной федерации набрал 63% голосов. Предпочтение его сопернику — немцу Францу Райндлю — отдали 37% участников конгресса.
Также в выборах принимали участие датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза и Сергей Гончаров из Белоруссии. Они выбыли из борьбы в трёх первых раундах голосования.
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Нынешний президент ИИХФ швейцарец Рене Фазель покидает свой пост. Он возглавлял организацию на протяжении 27 лет — с 1994 года.
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