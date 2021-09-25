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Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея

С 1994 года организацию бессменно возглавлял швейцарец Рене Фазель.

25 сентября, 09:33
<p>Фото © <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Tardif#/media/Fichier:Finale_de_la_coupe_de_France_de_Hockey_sur_glace_2014_-_002_-_Luc_Tardif.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fr.wikipedia.org</a></p>

Фото © fr.wikipedia.org

Француз Люк Тардиф избран новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ). Голосование прошло в рамках полугодового конгресса организации в Санкт-Петербурге.

В решающем раунде выборов глава Французской хоккейной федерации набрал 63% голосов. Предпочтение его сопернику — немцу Францу Райндлю — отдали 37% участников конгресса.

Также в выборах принимали участие датчанин Хенрик Бах-Нильсен, чех Петр Бржиза и Сергей Гончаров из Белоруссии. Они выбыли из борьбы в трёх первых раундах голосования.

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Нынешний президент ИИХФ швейцарец Рене Фазель покидает свой пост. Он возглавлял организацию на протяжении 27 лет — с 1994 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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