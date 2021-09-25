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Семь миротворцев погибли при взрыве в Сомали

Целью атаки была автоколонна войск Африканского союза. Ответственность за нападение уже взяла на себя одна из террористических группировок.

25 сентября, 09:51
<p>Фото © ТАСС / AP / Farah Abdi Warsameh</p>

Фото © ТАСС / AP / Farah Abdi Warsameh

При взрыве на юге африканского государства Сомали погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian. Нападение на автоколонну войск Африканского союза было совершено недалеко от города Махадай в регионе Средняя Шабелле.

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанные с террористической организацией "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за атаку, указав, что подорвали бронированный автомобиль и убили семерых военнослужащих из Бурунди.

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Ранее глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США. По словам Кристофера Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом".

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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