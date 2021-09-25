Семь миротворцев погибли при взрыве в Сомали
Целью атаки была автоколонна войск Африканского союза. Ответственность за нападение уже взяла на себя одна из террористических группировок.
Фото © ТАСС / AP / Farah Abdi Warsameh
При взрыве на юге африканского государства Сомали погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian. Нападение на автоколонну войск Африканского союза было совершено недалеко от города Махадай в регионе Средняя Шабелле.
Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанные с террористической организацией "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за атаку, указав, что подорвали бронированный автомобиль и убили семерых военнослужащих из Бурунди.
Ранее глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США. По словам Кристофера Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом".
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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