Семь миротворцев погибли при взрыве в Сомали

При взрыве на юге африканского государства Сомали погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian. Нападение на автоколонну войск Африканского союза было совершено недалеко от города Махадай в регионе Средняя Шабелле.

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб"*, связанные с террористической организацией "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за атаку, указав, что подорвали бронированный автомобиль и убили семерых военнослужащих из Бурунди.

Ранее глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США. По словам Кристофера Рэя, террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против Соединённых Штатов и их партнёров "как дома, так и за рубежом".