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Регион
Опубликовано 25 сентября 2021, 13:20

Мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями "Формулы-1"

Фото © Сайт "Формулы-1"

Фото © Сайт "Формулы-1"

Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.

Мошенники активизировались в преддверии Гран-при России "Формулы-1", который проходит в Сочи, и создают фейковые сайты для кражи данных банковских карт. Клиентам предлагаются якобы бесплатные трансляции гонок, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали множество сайтов, предлагающих посмотреть бесплатные трансляции гонок в прямом эфире. Некоторые из этих страниц оказались фишинговыми", — уточнили в компании.

Так, пользователям предлагают зарегистрироваться и оплатить незначительную сумму (меньше 100 рублей) за трансляцию события, однако после данные карты уходят в руки злоумышленников, а никаких трансляций нет. При этом эксперты нашли подобные сайты, где предлагается посмотреть другие гонки "Формулы-1".

В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram
В России зафиксирован резкий всплеск мошенничеств через Telegram

В компании призвали зрителей быть бдительными и проверять сайты, которые предлагают оплату трансляций. Смотреть спортивные события лучше только на официальных ресурсах, не переходя по ссылкам из подозрительных писем и сообщений в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, Гран-при России в Сочи проходит в текущий уик-энд. Из-за непогоды уже отменили третью практику свободных заездов и рассматривают вариант переноса субботней квалификации. Сама гонка запланирована на 26 сентября.

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Артур Лапсаков
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