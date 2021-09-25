СМИ узнали о скорых отставках в кабмине Крыма

В Правительстве Крыма грядут новые отставки. Об этом стало известно источнику РИА "Новости" в региональном кабмине.

По данным агентства, перестановки в кадрах произойдут совсем скоро, меры коснутся руководителей целого ряда ведомств. В частности, с поста может быть снят министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

"Курс обновления структуры власти продолжится", — заключил собеседник агентства.