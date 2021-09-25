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СМИ узнали о скорых отставках в кабмине Крыма

По некоторым данным, перестановки произойдут в ближайшем будущем и коснутся руководителей целого ряда ведомств.

25 сентября, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Правительстве Крыма грядут новые отставки. Об этом стало известно источнику РИА "Новости" в региональном кабмине.

По данным агентства, перестановки в кадрах произойдут совсем скоро, меры коснутся руководителей целого ряда ведомств. В частности, с поста может быть снят министр транспорта Крыма Евгений Исаков.

"Курс обновления структуры власти продолжится", — заключил собеседник агентства.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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