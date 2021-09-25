СМИ узнали о скорых отставках в кабмине Крыма
По некоторым данным, перестановки произойдут в ближайшем будущем и коснутся руководителей целого ряда ведомств.
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В Правительстве Крыма грядут новые отставки. Об этом стало известно источнику РИА "Новости" в региональном кабмине.
По данным агентства, перестановки в кадрах произойдут совсем скоро, меры коснутся руководителей целого ряда ведомств. В частности, с поста может быть снят министр транспорта Крыма Евгений Исаков.
"Курс обновления структуры власти продолжится", — заключил собеседник агентства.
Ранее Лайф сообщал, что суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест.
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