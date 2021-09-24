Деловая семья: За что арестован экс-вице-премьер Крыма и как он зарабатывал миллионы В Симферополе арестован бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. По версии следствия, он мог иметь отношение к хищению 57 млн рублей при строительстве водопровода. Чем он известен крымчанам? 24 сентября, 17:55 Коллаж LIFE. Фото © Лента новостей Крыма, Facebook / ek.kabanov

Скандально известный Евгений Кабанов и экс-министр строительства Крыма Михаил Храмов были задержаны в четверг. В их кабинетах прошли обыски и выемка документов. Чиновники догадывались, что за ними придут: Храмов ушёл в отставку пару дней назад, а Кабанов — буквально вчера.

По версии следствия, они могут быть причастны к хищению 57 млн рублей при строительстве в 2020 году новой ветки водовода почти в пять километров от Ивановского артезианского водозабора к Симферопольскому гидроузлу Межгорное. Киевский райсуд Симферополя согласился со следствием и арестовал Кабанова. Вопрос по Храмову решается.

Следует отметить, что Кабанов этим летом отказался от участия в выборах в Госдуму, хотя имел все шансы на победу. Своё решение он объяснил желанием продолжить работу на полуострове.

Кабанов и Храмов поддерживали близкие отношения. Они неоднократно выкладывали совместные фотографии на работе и отдыхе.







Кто такой Евгений Кабанов

Евгений Кабанов стал вице-премьером Крыма в ноябре 2018 года. На этом посту он курировал строительство, в том числе реализацию ФЦП (федеральных целевых программ социально-экономического развития республики). Удивительное совпадение — за день до увольнения Храмова и за два дня до отставки Кабанова российские власти решили продлить ФЦП до 2025 года и увеличить объём её финансирования с 846 млрд рублей до 1,37 триллиона.

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Евгений Кабанов родился осенью 1982 года в Севастополе. У него два диплома о высшем образовании: в Севастопольском национальном техническом университете он учился на экономиста, в Одесской инженерно-строительной академии освоил специальность "Промышленное и гражданское строительство". Впрочем, карьеру Кабанов начал не по профессии, а с должности тренера по водному поло в местной детско-юношеской школе олимпийского резерва.

Будучи 23-летним спортсменом, Кабанов стал гендиректором компании "Интерстройсервис". После возвращения Крыма в состав России он возглавил холдинг "Интерстрой". В десятых годах Евгений Кабанов пошёл в политику. Сначала избрался в Законодательное собрание Севастополя, позже стал депутатом Госсовета Крыма от ЛДПР. Как законотворец Евгений Константинович прославился лишь популистским письмом президенту США Дональду Трампу, в котором требовал отменить санкции. Тем не менее три года назад его назначили вице-премьером.

Крымская пресса объясняла головокружительный взлёт Евгения Кабанова поддержкой его отца — бизнесмена Константина Кабанова. Ещё он является бизнес-партнёром Олега Константинова — сына спикера Госсовета. На двоих в равных долях они владели Крымским газобетонным заводом с выручкой в полмиллиарда рублей за 2020 год.

Константин Кабанов — предполагаемый отец бывшего вице-премьера Крыма. Фото © Facebook

Сейчас у Кабанова официально бизнеса нет. Но есть у его многочисленных родственников. В "Фейсбуке" он дружит с Константином Кабановым. А тот регулярно публикует посты об "Интерстрое" — фирме, которая раньше принадлежала Евгению Кабанову. В профиле Константина указано, что он женат на некой Наталье Липай. А эта женщина, судя по базам данных, была прописана в одной квартире с бывшим вице-премьером. Судя по всему, Константин Кабанов и Наталья Липай — родители Евгения Кабанова.

Наталья Липай — предполагаемая мать бывшего вице-премьера Крыма. Фото © Facebook

Константин Кабанов сейчас владеет 19 компаниями, зарегистрированными в Крыму и Калининградской области. Например, его фирмы "Виктория К" и "Доброгород" имели в 2020 году выручку свыше 93 млн рублей и более 85 млн рублей соответственно. Ранее их контролировал сам бывший вице-премьер Евгений Кабанов.

Наталья Липай управляет в настоящий момент двумя калининградскими предприятиями: "Моя аптека" (с оборотом 19 млн рублей) и "Эгида-Строй-Инвест" (с выручкой свыше 85 млн рублей).

Предполагаемая сестра бывшего вице-премьера. Фото © Facebook

И Константин, и Евгений Кабановы дружат в соцсетях также с некой Марией Кабановой. Судя по всему, она может быть родной сестрой бывшего вице-премьера. В её профиле указано, что она живёт в Швейцарии, в Лозанне. Лайф нашёл эту девушку в базе СПАРК. Ранее на неё была оформлена уже упомянутая организация "Доброгород", сейчас в её собственности севастопольская управляющая компания "Интеруют" с выручкой 81 млн рублей за 2020 год.

Предполагаемая жена бывшего вице-премьера Надежда Кабанова. Фото © VK

Жену Евгения Кабанова, судя по соцсетям, зовут Надежда. В базе юрлиц Севастополя есть лишь одна Надежда Кабанова. Она владеет УК "Интерстрой" с чистыми активами 30 млн рублей, строительной фирмой "Дементор" с выручкой 43 млн рублей за прошедший год. Ещё Надежда Кабанова является бенефициаром закрытого паевого инвестиционного фонда "Интервал", то есть у неё есть ценные бумаги и акции.

Бизнес на Украине

В старых телефонных справочниках Лайф нашёл адрес, по которому регистрировался бывший вице-премьер — жилой дом в Севастополе на улице Генерала Острякова, 171. Там же была прописана и его предполагаемая мать, Наталья Липай. Согласно украинским реестрам юрлиц, в квартире Кабанова и Липай располагается 11 компаний, все действующие, при этом в российских базах таковых нет. Это управляющие, строительные, складские, транспортные компании, производство бетона и обработка камня. Бывший российский чиновник числится в них владельцем. Ещё одна его фирма находится в Херсоне и занимается коммунальным обслуживанием.







Скандалы

Севастопольцам Евгений Кабанов известен регулярными скандалами, связанными со строительными объектами его холдинга "Интерстрой". Так, ЖК "Вершина успеха" построили на территории вырубленного больничного сквера, а обещание передать в качестве компенсации поликлинике № 2 кабинеты физиотерапии в новом здании так и осталось невыполненным. Другой скандальный объект — база отдыха "Адмиральская лагуна" в жипописной бухте. Несмотря на категорию возводимого здания, там почему-то продавались апартаменты и квартиры. Это лишь вершина айсберга. В феврале 2018 года выяснилось, что вообще все стройки компании "Интерстрой" могут быть незаконными. Положительные заключения экспертиз на них выдавала одна и та же контора, учредителем которой являлся... представитель "Интерстроя", по крайней мере, так он представлялся на различных общественных мероприятиях и открыто рекламировал квартиры от компании Кабанова.





В марте Кабанов попал в скандал, когда отказался надеть маску в самолёте и матом обругал бортпроводника. Некоторые источники тогда утверждали, что Кабанов летел бизнес-классом и пил алкоголь на борту.

— В это время я находился в отпуске, возвращался из Москвы. После инцидента был составлен админпротокол, на меня наложено взыскание в виде штрафа. Решение суда мною будет исполнено неукоснительно — так этот инцидент прокомментировал сам Кабанов.

Нарушать карантин ему было не впервой. В апреле прошлого года, когда в Крыму ввели режим самоизоляции, Евгений Константинович пошёл в лес и к морю. Свою прогулку он выложил в соцсети, назвав её лучшим средством от коронавируса и призвав всех земляков последовать его примеру. Впоследствии он удалил этот пост и извинился.

Скандальный пост вице-премьера. © sevastopol.su

В результате глава комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич рекомендовал главе Крыма Сергею Аксёнову уволить Кабанова за нарушение ограничительных мер. Кабанов тогда принёс публичные извинения, но, судя по дальнейшей истории с "Аэрофлотом", тот случай его ничему не научил.

Опасная должность

Любопытно, что должность куратора ФЦП в Крыму является, по сути, "расстрельной". В 2018 году осудили другого бывшего вице-премьера — Олега Казурина. За получение взятки размером 27 млн рублей от застройщика его приговорили к одиннадцати с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. А спустя несколько месяцев поместили в СИЗО преемника Казурина, Виталия Нахлупина. Его также подозревают во взяточничестве, здесь речь идёт о 16 млн рублей.

Авторы Егор Пережогин