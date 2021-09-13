Золотые дети КПРФ: Откуда в семье депутата-коммуниста активы на полмиллиарда Депутат Госдумы Леонид Калашников никогда не занимался бизнесом, но у него есть дорогие особняки и квартиры. Дети тоже процветают. Откуда у них всё это добро? 135366 135366 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Яков Князев, © VK/Дмитрий Калашников, © Instagram/anzhelika_kalashnikova_

Настоящий коммунист

КПРФ вновь оказалась в центре скандала. Сразу четырёх высокопоставленных коммунистов заподозрили в наличии зарубежных активов. Президент Молодёжного союза юристов Маргарита Пальцева просит генпрокурора РФ Игоря Краснова провести проверку. Под подозрение попали Александр Тарнаев, Вадим Кумин, Сергей Левченко и Леонид Калашников.

Наиболее известный — 61-летний Леонид Калашников. Регалий у него не счесть. Депутат Госдумы V, VI и VII созывов, председатель Комитета по делам СНГ и евразийской интеграции, член президиума и секретарь ЦК КПРФ, советник Геннадия Зюганова, главный редактор "Рабочей газеты".

Депутат Госдумы Леонид Калашников. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Калашников никогда официально не занимался бизнесом — это подтверждает база СПАРК. Если судить по его последней декларации, в 2020 году депутат заработал почти пять с половиной миллионов рублей, его жена Елена чуть меньше — 4,7 миллиона. Формально у супругов нет своего жилья в Москве, поэтому они пользуются служебной квартирой в знаменитом депутатском доме на улице Улофа Пальме. Проживание парламентария-коммуниста оплачивают из своего кармана налогоплательщики.

Следует отметить, что в собственности у Леонида Калашникова два особняка и более гектара земли. С нулевых годов коммунист владеет недвижимостью в подмосковном клубном посёлке Аносино. Его поместье там включает в себя дом на 342 квадрата и четыре земельных участка суммарной площадью около 10 тысяч квадратных метров. Это хороший актив: за особняки похожей площади в этом посёлке просят около 250 миллионов рублей.

Имение Леонида Калашникова в посёлке Аносино. Его коттедж самый большой в округе. Коллаж © LIFE. Фото © Google Maps, © "Яндекс.Карты"

Три года назад Леонид Калашников купил 15 соток в высокогорье крымской Ливадии по адресу улица Лесная, 7, где вскоре построил дом на 298 квадратов. Лайф попытался найти эту недвижимость на картах. Есть лишь два варианта. Это может быть новый ретрит-, йога-центр "Круг света" — недельный курс с проживанием обойдётся туристам в 50 тысяч рублей. Либо это особняк в ста метрах через лес — на спутниковых снимках его можно рассмотреть лишь на этапе строительства. Цены в живописных местах Большой Ялты априори немаленькие. Так, выставлен на продажу соседний коттедж без внутренней отделки. Его стоимость — 100 миллионов рублей .

Ещё у Леонида Калашникова есть 20 соток плодородной земли в Самарской области — в селе Подстёпки на берегу Волги. Это место называют тольяттинской Рублёвкой из-за шикарных особняков и респектабельных жителей. За участок в 16 соток здесь просят более двух миллионов рублей.

Елена Марченко, жена депутата Леонида Калашникова. Фото © Instagram/l__marchenko

Жену Леонида Калашникова зовут Елена (в девичестве Марченко). В базах данных отсутствует её ИНН, что теоретически позволяет ей скрывать активы от налоговиков.

Вьетнамские дела

— Будете отдыхать во Вьетнаме на Южно-Китайском море, спрашивайте дайвинг-инструктора по имени Мигель Калашников. Весёлый и умелый преподаватель. Иногда он называет себя Майком или Мишей, — советуют люди в соцсетях. Никто из них даже не догадывается, что брал уроки подводного плавания у сына видного коммуниста, депутата Госдумы Леонида Калашникова.

Михаил Калашников, старший сын депутата Леонида Калашникова. Фото © Facebook/Михаил Калашников

38-летний Мигель-Майк-Миша живёт где-то между Данангом, Хошимином и Ханоем. Судя по соцсетям, он закоренелый холостяк, водит дружбу с местными рестораторами, отельерами и фирмами по прокату транспорта.

Следует отметить, что в официальных биографиях Леонид Калашников указывает лишь одного сына — 33-летнего Дмитрия. А вот своего старшего отпрыска законотворец "забывает". Возможно, это связано со скандалами: ранее в Сети появлялись сообщения о том, что Михаил Калашников якобы мог злоупотреблять наркотиками или алкоголем.

Мигель-Майк-Миша никогда не владел и не руководил компаниями в России. Но жилая недвижимость на родине у него есть. В 2016 году ему от отца досталась московская квартира площадью 48 квадратов в Чистом переулке, 5А. Это дореволюционный дом в историческом центре столицы, в двух шагах от Пушкинского музея. Трёхкомнатная квартира в этом доме сейчас продаётся за 37 миллионов рублей.

В 2017 году Михаил Калашников купил себе две смежные квартиры в подмосковном малоэтажном ЖК комфорт-класса "Павловский квартал". Их общая площадь 103 квадратных метра. Квартира подобной площади стоит около 12 миллионов рублей.

ЖК "Павловский квартал". Фото © Павловский квартал

Между храмом Христа Спасителя и стенами Кремля стоит четырёхэтажный дом 1917 года. В нём 11 квартир. Начиная с нулевых годов в одной из них живёт семья Леонида Калашникова.

Выписка из ЕГРН

Согласно выписке из ЕГРН, которая оказалась в распоряжении Лайфа, речь идёт о квартире площадью 111 квадратов. За трёшку меньшей площади на первом этаже этого дома сейчас просят около 50 миллионов рублей. Хозяином квартиры теперь числится младший сын депутата — Дмитрий Калашников.

Дмитрий Калашников, младший сын депутата Леонида Калашникова. Фото © VK/Дмитрий Калашников

Вплоть до недавнего времени Дмитрий занимал ещё и 138 квадратов в элитном ЖК "Покровское-Глебово" на берегу Химкинского водохранилища. Подобное жильё стоит на вторичном рынке 700 тысяч рублей за квадрат. Младший Калашников владел им с 2014 по 2019 год, а потом продал.

Сын при деле

Если судить по соцсетям, Дмитрий Калашников ведёт активный образ жизни. Состоит в группах любителей виндсёрфинга, неоднократно бывал с супругой во Вьетнаме. Два года назад его жена Анжелика Калашникова сокрушалась , что им пришлось переехать из Москвы в Ялту, где у него бизнес. Впрочем, девушка уже нашла, чем себя развеселить в Крыму. Она постит фешенебельные рестораны и свой отдых на яхтах. Невозможно не заметить, что Анжелика почему-то прячет мужа от любопытных глаз. Она разместила с ним лишь одну фотографию, и даже на ней его лицо полностью скрыто.

Анжелика Калашникова прячет своего мужа. Фото © Instagram/anzhelika_kalashnikova_

Первый серьёзный бизнес-актив у Дмитрия Калашникова появился в 22 года. Это помещения в торговом центре площадью тысяча квадратов в подмосковном Красногорске. По словам местных, там находятся продуктовый магазин и букмекерская контора. Арендный бизнес здесь может приносить две тысячи рублей за квадратный метр в месяц.

Когда Дмитрию исполнилось 26 лет, он стал держателем четверти акций ивановского строительного предприятия "Спектр". Остальные доли распределили между собой Вячеслав Арбузов (заместитель председателя Ивановской областной думы от КПРФ), Наталья Лапчук (жена куратора Южноуральского обкома КПРФ Вадима Кумина) и Анна Сергеева (топ-менеджер холдинга "Зарубежэнергопроект"). Впоследствии "Спектр" перешёл в собственность кипрской фирмы Termoelektro Group Ltd, затем был передан холдингу "Зарубежэнергопроект", далее был упакован в закрытый паевой инвестиционный фонд под контролем УК "Альфа-Капитал".

Коронавирусный 2020 год "Спектр" закончил с хорошими показателями: почти пять миллионов рублей чистой прибыли и 165 миллионов чистых активов. За будущее фирмы можно не волноваться: сейчас она возводит в Москве апарт-отель на Цветном бульваре.

В упомянутом холдинге "Зарубежэнергопроект" (ЗЭП) Дмитрию Калашникову принадлежит почти 10 процентов. ЗЭП — жемчужина Ивановской области. Это ведущее отечественное предприятие в сфере проектирования энергетических объектов. В его портфолио три десятка АЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ на территории России, Венгрии, Греции, Хорватии, Финляндии, Индии, Бангладеш, Сирии, Йемена, Ирана, Ирака и Ливии.

Штаб-квартира ЗЭП находится в "городе невест" Иваново на улице Смирнова, 105Б. По этому адресу зарегистрированы три флагманские организации концерна. Там же, кстати, находится предприятие "Спектр".

Выручка ЗЭП колеблется от 400 миллионов до одного миллиарда рублей в год. Чистые активы оценены на уровне 19,5 миллиарда рублей. Среди старожилов совета директоров 78-летний Олег Нациевский, генерал милиции, основатель Челябинского института МВД, приятель лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Также у Дмитрия Калашникова было несколько компаний в Крыму. Ныне закрытый ТД "Салын" продавал стройматериалы, ООО "Геосервис" с годовыми оборотами до 60 миллионов рублей занимается инженерными изысканиями, убыточный по бумагам ООО "Крымнедропром" разрабатывает песчаные карьеры. Сейчас эти бизнесы переписаны на других лиц. Возможно, зиц-председателей. Например, среди них Анжелика Калашникова и некая москвичка Полина Элабор , в Сети позиционирующая себя как самозанятая переводчица с английского.

История семьи депутата Калашникова является ярким примером того, как влиятельные функционеры КПРФ ведут свои дела. При отсутствии видимых доходов они владеют дорогими квартирами и особняками стоимостью в сотни миллионов рублей, а их дети занимаются бизнесом, имея доли в крупных и успешных предприятиях. При этом депутаты-коммунисты пытаются скрыть свою истинную жизнь, публикуя для своих избирателей скромные официальные доходы.

Авторы Егор Пережогин