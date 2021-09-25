В Москве и Петербурге пройдёт выставка #Всемпособаке

В столичном парке Сокольники 26 сентября состоится выставка #Всемпособаке, где каждый желающий сможет забрать четвероного питомца себе. А в Санкт-Петербурге это мероприятие пройдёт 3 октября в центре дизайна DAA, сообщает пресс-служба выставки.

Отмечается, что вход будет свободным и бесплатным, однако для этого необходима регистрация на сайте проекта. В столице организаторы представят 70 собак, в Петербурге — 50. Они будут разных возрастов, пород, размера и темперамента, однако все привитые и здоровые. Каждый сможет погладить животных, поиграть с ними и при желании приютить кого-то. Но для этого обязательно необходим паспорт, ведь с владельцем заключается официальный договор.