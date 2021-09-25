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В Москве и Петербурге пройдёт выставка #Всемпособаке

Посетители смогут не только погладить животных, поиграть с ними, но и забрать их домой. Однако для этого необходим паспорт.

25 сентября, 10:36
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vsemposobake?z=photo-33080010_457256355/album-33080010_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подарок судьбы</a></p>

Фото © VK / Подарок судьбы

В столичном парке Сокольники 26 сентября состоится выставка #Всемпособаке, где каждый желающий сможет забрать четвероного питомца себе. А в Санкт-Петербурге это мероприятие пройдёт 3 октября в центре дизайна DAA, сообщает пресс-служба выставки.

Отмечается, что вход будет свободным и бесплатным, однако для этого необходима регистрация на сайте проекта. В столице организаторы представят 70 собак, в Петербурге — 50. Они будут разных возрастов, пород, размера и темперамента, однако все привитые и здоровые. Каждый сможет погладить животных, поиграть с ними и при желании приютить кого-то. Но для этого обязательно необходим паспорт, ведь с владельцем заключается официальный договор.

В Москве появился парк для собак площадью почти 3 тысячи кв. м

В Москве появился парк для собак площадью почти 3 тысячи кв. м

А ранее Лайф рассказывал, что в Москве открылась третья по счёту новая выгульная площадка для собак. Она находится в Можайском районе. Подобные мини-парки для выгула питомцев уже есть в Лосиноостровском районе и в Ясеневе. Все они построены в рамках программы мэра столицы "Мой район".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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