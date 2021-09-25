В Москве и Петербурге пройдёт выставка #Всемпособаке
Посетители смогут не только погладить животных, поиграть с ними, но и забрать их домой. Однако для этого необходим паспорт.
Фото © VK / Подарок судьбы
В столичном парке Сокольники 26 сентября состоится выставка #Всемпособаке, где каждый желающий сможет забрать четвероного питомца себе. А в Санкт-Петербурге это мероприятие пройдёт 3 октября в центре дизайна DAA, сообщает пресс-служба выставки.
Отмечается, что вход будет свободным и бесплатным, однако для этого необходима регистрация на сайте проекта. В столице организаторы представят 70 собак, в Петербурге — 50. Они будут разных возрастов, пород, размера и темперамента, однако все привитые и здоровые. Каждый сможет погладить животных, поиграть с ними и при желании приютить кого-то. Но для этого обязательно необходим паспорт, ведь с владельцем заключается официальный договор.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве открылась третья по счёту новая выгульная площадка для собак. Она находится в Можайском районе. Подобные мини-парки для выгула питомцев уже есть в Лосиноостровском районе и в Ясеневе. Все они построены в рамках программы мэра столицы "Мой район".
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