Рождённые под этими знаками зодиака мужчины умеют обеспечить себя и семью

Астрологи убеждены, что способность зарабатывать деньги и выгодно обменивать свои знания на материальные блага заложена в человеке с рождения. Звёзды, которые находились на небосклоне во время рождения, во многом определяют умение обеспечить достойную жизнь себе и семье. Об этом пишет шаманка Кажетта Ахметжанова в статье для журнала "Лиза".

По словам эксперта, Козероги, управляемые Сатурном — планетой авторитета и дисциплины, обладают мышлением, необходимым для достижения финансового успеха. Этот знак знает, что приносит пользу, а что на самом деле — пустая трата времени. Его представители очень трудолюбивы и целеустремлённы, главной мотивацией для них является желание быть в почёте в обществе. Мужчины-Козероги ориентированы на карьеру и зачастую с юности знают, кем хотят стать, работая над достижением цели.

Ахметжанова в своём рейтинге также отметила Водолеев. Представители этого знака известны как невероятные новаторы и изобретатели, которым присуще нестандартное мышление. Они знают, что проверенные методы не всегда оправдывают себя, и самый хороший способ улучшить ситуацию — перемены. Мужчины-Водолеи видят общую картину, в которую привносят ценные идеи и вклады. Такой подход и помогает им зарабатывать большие деньги.

Умеют обеспечить безбедную жизнь и представители сильного пола, рождённые под знаком Девы. Такие мужчины практичны и обладают ясным видением, что позволяет им подчинить физический и материальный мир. Благодаря уравновешенному подходу и проницательному взгляду Девы автоматически идут к финансовому благополучию. Кроме того, представители этого знака зачастую являются перфекционистами и сделают всё возможное, чтобы добиться идеальности.

Ещё одним знаком, с которым можно не бояться финансовых трудностей, являются Тельцы. Его представителям необходимо стимулировать все свои органы чувств, чтобы достичь состояния гармонии. В частности, они должны быть окружены шикарными вещами, красотой, излучать богатство и иметь превосходный вкус. По словам шаманки, Тельцы умеют накапливать и притягивать деньги, а также известны своей стабильностью. Рождённые под этим знаком мужчины не принимают поспешных решений и обдумывают в том числе денежные траты.

Завершают рейтинг Ахметжановой Весы. Планета Венера — покровитель этого знака — считается планетой любви и денег. Благодаря этому представители знака зодиака привлекают в жизнь изобилие во всех формах. Мужчины-Весы знают, когда и что нужно сделать, чтобы оказаться в выгодном положении. Кроме того, этот знак тяготеет к эстетике, из-за чего всегда хочет только лучшего и получает желаемое. Весы могут быть не очень трудолюбивыми, но добиться успеха мужчины этого знака способны благодаря креативному подходу.