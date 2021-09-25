Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"
Он руководил командой с начала августа, сменив на этом посту сосредоточившегося на работе со сборной России Валерия Карпина.
Фото © ФК "Ростов"
Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин подал в отставку со своего поста. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Решение об уходе 74-летнего специалиста из клуба было принято после его встречи с президентом "Ростова" Арташесом Арутюнянцем.
"Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения", — заявил Арутюнянц.
"У молодых российских ребят не будет шансов": Сёмин жёстко раскритиковал идею отмены лимита на легионеров
Сёмин возглавил "Ростов" в начале августа. На посту главного тренера клуба он сменил Валерия Карпина, решившего сосредоточиться на работе со сборной России. В семи матчах во главе команды специалист одержал одну победу, трижды уступил и один раз сыграл вничью.
В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает 14-е место при 16 участниках, набрав в восьми матчах лишь шесть очков. На этой неделе команда на выезде уступила выступающей в первенстве ПФЛ "Чайке" из села Песчанокопское Ростовской области (0:1).
Футбол. Интересное по теме
Отдать любимое детище: Бизнесмен Галицкий оставит "Краснодар" из-за болезни, но неясно, что будет с клубом
вчера в 21:40
"Надо сразу в ад отправляться": Владелец "Краснодара" Галицкий считает сложным конкурировать с московскими клубами
вчера в 12:42
"Иногда ты не хозяин своей судьбы": Владелец "Краснодара" Галицкий рассказал о своей болезни
вчера в 11:45
Комментариев: 0