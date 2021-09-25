Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин подал в отставку со своего поста. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Решение об уходе 74-летнего специалиста из клуба было принято после его встречи с президентом "Ростова" Арташесом Арутюнянцем.

"Благодарю Юрия Павловича за время, проведённое в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду. Юрий Павлович — замечательный, порядочный человек и тренер с большой буквы, настоящий профессионал. Но это футбол, к сожалению, так бывает. Это жизнь. У нас с Юрием Павловичем останутся тёплые и хорошие отношения", — заявил Арутюнянц.

Сёмин возглавил "Ростов" в начале августа. На посту главного тренера клуба он сменил Валерия Карпина, решившего сосредоточиться на работе со сборной России. В семи матчах во главе команды специалист одержал одну победу, трижды уступил и один раз сыграл вничью.