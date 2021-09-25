СМИ: Бывший президент ИИХФ Фазель получит должности в ФХР и КХЛ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель получит должности в ФХР и КХЛ. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, конкретные должности, которые 71-летний швейцарец займёт в российском хоккее, будут объявлены позднее.

Ожидается, что Фазель будет помогать ФХР и КХЛ в международной работе. Также он поспособствует выстраиванию взаимовыгодных отношений с новым руководством ИИХФ.