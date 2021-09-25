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СМИ: Бывший президент ИИХФ Фазель получит должности в ФХР и КХЛ

Швейцарец будет помогать российской стороне выстраивать отношения с новым руководством федерации.

25 сентября, 11:12
<p>Фото © IIHF</p>

Фото © IIHF

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель получит должности в ФХР и КХЛ. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, конкретные должности, которые 71-летний швейцарец займёт в российском хоккее, будут объявлены позднее.

Ожидается, что Фазель будет помогать ФХР и КХЛ в международной работе. Также он поспособствует выстраиванию взаимовыгодных отношений с новым руководством ИИХФ.

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Фазель руководил мировым хоккеем с 1994 года. На посту президента ИИХФ его сменил француз Люк Тардиф, избранный в субботу на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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