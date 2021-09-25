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С 17-летним вратарём: "Локомотив" в меньшинстве удержал ничью в матче с "Химками"

В начале второго тайма красную карточку получил голкипер команды Маринато Гильерме.

25 сентября, 12:58
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Столичный "Локомотив" в стартовом матче девятого тура чемпионата России по футболу на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме гвинейский нападающий "Локомотива" дважды поразил ворота хозяев, но оба гола были отменены. Всякий раз главный арбитр Алексей Амелин фиксировал положение "вне игры".

Большую часть второго тайма железнодорожники провели в меньшинстве. На 53-й минуте красную карточку получил вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме, вышедший из штрафной и сбивший форварда соперника Кемаля Адеми. Место удалённого футболиста в воротах занял 17-летний голкипер молодёжной команды Даниил Худяков.

Фото © ФК "Локомотив"

Фото © ФК "Локомотив"

"Локомотив" набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди только петербургский "Зенит", у которого 20 баллов. "Химки" с семью очками на 14-й позиции.

Чемпионат России по футболу.

Премьер-лига. 9-й тур

"Химки" — "Локомотив" — 0:0

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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