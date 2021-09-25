Столичный "Локомотив" в стартовом матче девятого тура чемпионата России по футболу на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками". Встреча завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме гвинейский нападающий "Локомотива" дважды поразил ворота хозяев, но оба гола были отменены. Всякий раз главный арбитр Алексей Амелин фиксировал положение "вне игры".

Большую часть второго тайма железнодорожники провели в меньшинстве. На 53-й минуте красную карточку получил вратарь "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме, вышедший из штрафной и сбивший форварда соперника Кемаля Адеми. Место удалённого футболиста в воротах занял 17-летний голкипер молодёжной команды Даниил Худяков.

Фото © ФК "Локомотив"

"Локомотив" набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Впереди только петербургский "Зенит", у которого 20 баллов. "Химки" с семью очками на 14-й позиции.