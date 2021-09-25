Россия справляется с последствиями пандемии лучше других стран, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна справляется с последствиями пандемии лучше, чем другие государства. Об этом он сказал во время встречи с лидерами думских фракций.

"С возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны", — заявил российский лидер.

Путин отметил, что понимает, как трудно пришлось жителям страны в этот трудный период, однако, к сожалению, нельзя исключить негативные последствия. Но власти постарались "максимально смягчить удар", подчеркнул президент. Он напомнил, что была оказана помощь тем, кто потерял работу, семьям с детьми, в том числе прямыми выплатами. Также власти поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес.

"Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. Результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика", — отметил Путин.