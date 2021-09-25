Россия справляется с последствиями пандемии лучше других стран, заявил Путин
При этом российский лидер отметил, что понимает, как трудно пришлось жителям РФ в этот период.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна справляется с последствиями пандемии лучше, чем другие государства. Об этом он сказал во время встречи с лидерами думских фракций.
"С возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны", — заявил российский лидер.
Путин отметил, что понимает, как трудно пришлось жителям страны в этот трудный период, однако, к сожалению, нельзя исключить негативные последствия. Но власти постарались "максимально смягчить удар", подчеркнул президент. Он напомнил, что была оказана помощь тем, кто потерял работу, семьям с детьми, в том числе прямыми выплатами. Также власти поддержали стратегические отрасли, трудовые коллективы предприятий, малый и средний бизнес.
"Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента. Причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно. Результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика", — отметил Путин.
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Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал о восстановлении российской экономики после пандемии. По его словам, это удалось благодаря мерам поддержки, которые приняли власти.
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