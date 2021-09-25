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В российском регионе ужесточили антиковидные меры

С 27 октября в командировки не смогут отправиться граждане, не прошедшие полный курс вакцинации от CoViD-19.

25 сентября, 12:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Ханты-Мансийском автономном округе на фоне распространения коронавируса вводятся новые ограничительные меры. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова, сообщает её пресс-служба.

В частности, в постановлении губернатора говорится о продлении до 31 октября включительно приостановления "деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна". Также сообщается о допуске к работе сотрудников, которые должны приступить к исполнению обязанностей по прибытии из отпусков из других регионов, при условии соблюдения следующих условий: наличие ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие коронавируса, который сделан не позже, чем за три дня со дня прибытия, а также прохождение вакцинации от ковида.

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Кроме того, в служебные командировки с 27 октября не смогут отправиться граждане, не прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. Вместе с тем отмечается, что администрации торговых, торгово-развлекательных центров, организаций общественного питания обязаны не допускать нахождение детей в возрасте до 14 лет группами более трёх человек без сопровождения родителей и иных лиц, уполномоченных на сопровождение групп детей, а также без средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции.

Ранее Лайф писал, что ограничительные меры по ковиду в Петербурге продлили до конца октября. Горожане обязаны продолжать носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, а госслужащие с 1-го числа должны либо вакцинироваться, либо иметь документ о перенесённой болезни.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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